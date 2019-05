Kai Stenvall lainaa HS:n valokuvaa öljyvärityössään ja kertoo nyt, mitä hän yrittää sanoa väistyvällä Juha Sipilällä ja muikealla Antti Rinteellä

Kulttuuri

Kai Stenvall lainaa HS:n valokuvaa öljyvärityössään ja kertoo nyt, mitä hän yrittää sanoa väistyvällä Juha Sip

”Aloitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näiden

Stenvall

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienillä

Stenvall