Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: tulevaisuus on ajankohtainen ja Japania juhlitaan

Tulevaisuus on täällä

Mikko Jalaviston

Mikko Jalavisto 1965–1975 26.5. saakka Galleria 68:ssa (Hämeentie 68). Ke–to 12–18, pe–su 12–16.

Absurdit ruotsalaiset

Nimimerkk

Lento 26.5. saakka Galleria Kenetissä (Uudenmaankatu 2). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Lähellä ja läsnä

Marjukka Vainion

Maailmankaikkeus soi 26.5. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kokonaistaideteos

Tyhjä tila

Toukokuu 26.5. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Nyt juhlitaan Japania

Aamu Songin

Maailmojen salat 22.9. saakka Designmuseossa (Korkeavuorenkatu 23). Ti 11–20, ke–su 11–18.