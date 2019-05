Pyhimys ja Saimaa löysivät toisensa somepäivityksen perusteella – tuloksena on ainutlaatuinen yhteisprojekti, jonka keikan HS näyttää suorana lauantaina Koko valtavan kokoonpanon ensimmäinen yhteiskeikka on lauantaina uudella All day on -festivaalilla. HS:n lähetys festareilta alkaa klo 17.