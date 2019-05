Australia on Euroviisujen outolintu ja menestyjä – Pop-oopperan kisoihin lähettänyt maa valitsi edustajan päinvastoin kuin Suomi

Kulttuuri

Australia on Euroviisujen outolintu ja menestyjä – Pop-oopperan kisoihin lähettänyt maa valitsi edustajan päin

Tel Aviv

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miller-Heidke

Poikkeuksellisella