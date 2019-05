Kulttuuri

Talotohtorina tunnettu arkkitehti Panu Kaila, 80, on tehnyt uraauurtavaa työtä restaurointi­menetelmien opetta

Nykyisistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kailan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Diplomityönsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaila