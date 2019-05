Kulttuuri

Daruden olisi pitänyt erottua joko kappaleella tai lavashow’lla, mutta kumpikaan ei onnistunut – Se koitui Suo

Tel Aviv

Tiukille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyypillisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroviisuhistoria

Suurin ongelma

Juttua päivitetty 15.5. kello 0:40: Päivitetty juttua tiistain semifinaalin tulosten selviämisen jälkeen.