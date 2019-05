Kulttuuri

Suomen pitäisi ottaa Euroviisuissa oppia huonosti laulavasta 54-vuotiaasta miehestä, jonka kappaleessa ei ole

Tel Aviv

Niinhän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroviisuissa

Eilinen