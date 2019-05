Kulttuuri

Oscar-voittaja Julianne Moore uskoo tasa-arvotyössä kiintiöihin – ”Näytteleminen ei voi olla terapiaa”

Cannes

Millainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisenä päivänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisinaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttua muokattu 16.5. klo 14.18, poistettu syytöksiä Harvey Weinsteiniä kohtaan, koska tuottajaa ei ole niistä tuomittu.