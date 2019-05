Jouni ja Heidi ovat käyneet Euroviisuissa vuodesta 2000 ja nähneet, kun ”helvetti jäätyi” – nyt he kertovat, miksi rakastavat haukuttua kilpailua: ”Vähän kuin Seiskan lukeminen”

Kulttuuri

Jouni ja Heidi ovat käyneet Euroviisuissa vuodesta 2000 ja nähneet, kun ”helvetti jäätyi” – nyt he kertovat, m

Tel Aviv

1970-luvulla

https://www.hs.fi/haku/?query=paivi+paunu

https://www.hs.fi/haku/?query=marion+rung

https://www.hs.fi/haku/?query=fredi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Faneille

Euroviisujen

Vuonna

Tietyllä tavalla

Hienot

Torstai-iltapäivänä