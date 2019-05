Surkeissa oloissa nälkään kuollut kulkuri maalasi itsensä taidehistoriaan – Nyt Pirosmanin töistä on maksettu miljoonia Georgialainen Niko Pirosmani oli aikansa hyljeksitty outolintu. Sittemmin maine on kasvanut ja töistä maksettu miljoonia. Harvinainen näyttely on nyt esillä Tallinnassa.