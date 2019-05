Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Kupkan ja Magritten viimeistä viikonloppua viedään

Kupkan viimeinen viikonloppu

Tšekkiläinen

František Kupka huomenna viimeistä päivää Ateneumissa (Kaivokatu 2). Ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la, su 10–17.

Muista myös Magritte

Myös

Magritte – Elämänviiva & Studio Drift – Elemental huomenna viimeistä päivää Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma, pe 11–18, ke, to 11–20, la, su 11–17.

Pimeydestä valoon

Barokkisista

Ville Löppönen: Interventions 2.6. saakka galleria Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Menneisyyden Vallila

Matti Koivumäki

Matti Koivumäki: Puu-Vallila 26.5. saakka Valokuvataiteen museossa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Ti–su 11–18, ke 11–20.

Maalaustaiteen olemuksesta

Joskus

https://www.hs.fi/haku/?query=eeva-riitta+eerola

Kosketus 26.5. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.