Päivikki Alaräihän teokset ovat nautittavan tarkkoja ja niiden nimet vaihtuvat päivittäin

(s. 1981) yksityisnäyttely Toukokuu Galerie Anhavassa on kokonaistaideteos, jonka katsominen vaatii ­aikaa ja tarkkaavaista mieltä.Näyttely on ripustettu siten, että suuret valkoiset seinät on jätetty tyhjiksi. Teokset on sijoitettu nurkkiin ja ovenpieliin, joista ne aktivoivat paitsi katsojan liikkeitä myös koko näyttelytilan, joka tyhjyydestään huolimatta on harvoin tuntunut näin täydeltä.on yksitoista abstraktia maalausta, jotka väripintojensa äärimmäisen herkkävireisten erojen vuoksi näyttävät lähes yksivärisiltä tai täysin aineettomilta, kuin ilmassa leijuvilta.Ne ovat nautittavan tarkkaa työtä, yksinkertaisia ja selkeitä.Alaräihän lähtökohdat ovat minimalismissa. Hän tietää, että kun maalauksessa itsessään on vähän nähtävää, katse suuntautuu kaikkeen mitä sen ympärillä on, käytännössä toisiin esillä oleviin teoksiin sekä arkkitehtuurin yksityiskohtiin. Hänen versionsa minimalismista ei kuitenkaan pysähdy gallerian seinien sisään: mukana on myös ikkunateippaus, johon leikattu aukko kytkee näyttelyn vastapäisen talon seinässä olevaan ”löydettyyn maalaukseen” ja edelleen kaupunkitilaan.missä maalaukset kytkeytyvät toisiinsa ja tilaan, Alaräihän niille antamat nimet liittävät ne aikaan. Teosten nimet ovat peräisin Suomessa käytettyjen kalentereiden nimipäivistä ja vaihtuvat joka päivä.Nimien systemaattinen vaihtuminen tekee näyttelyn kestosta ja sen aukiolopäivistä näyttelyn käsitteellisen osan, pienen fragmentin ajan loputtomaan virtaan.