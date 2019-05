Kulttuuri

Väkivaltainen parisuhde opetti Maria Sidille, että ketään ei saa kohdella huonosti – Nyt hän johtaa Tukholman

Ohjaaja Maria Sidillä on ongelma. Yksi hänen näyttelijöistään on yllättäen kaatunut pyörällä ja murtanut solisluunsa. Illan esitystä varten on pikaisesti hankittava uusi näyttelijä ja laitettava joku toinen tekemään tuplarooli. Kauheasti säätöä siis.