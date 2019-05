Timo Parvelalta kysytään ulkomailla kummallisia asioita: ”Saksa on ainoa paikka, jossa suunnitelmat pitävät ja toteutuvat minuutilleen”

Kulttuuri

Timo Parvelalta kysytään ulkomailla kummallisia asioita: ”Saksa on ainoa paikka, jossa suunnitelmat pitävät ja

Kirjailija

Timo Parvelan perusteellisten kokemusten mukaan esiintymiskulttuurit vaihtelevat maittain paljon.Itseään hän luonnehtii supersuorittajaksi, joka on aina yrittänyt valmistautua huolella jokaiseen tilanteeseen. Mutta:”Kokemus ja Siperia ovat osoittaneet, että harvoin se kannattaa”, hän luonnehtii: ”Kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Paikka ja aika voivat vaihtua vielä viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Esiintymisiä voi olla enemmän kuin on alunperin sovittu tai pienelle ryhmälle järjestetyssä tilaisuudessa voikin olla virtuaalisesti videoyhteyden kautta ’läsnä’ luentosalillinen ihmisiä Siperiasta. Lisäksi Venäjällä järjestäjät rakastavat omaa ääntään, ja 45 minuutin esiintymisessä kirjailija vieraalle saattaa jäädä vartin verran todellista puheaikaa, kun moderaattori on ensi pitänyt luennon aiheesta.””Erään keikan jälkeen isäntäväki kysyi minulta, että mitä pidit festivaalistamme. Vastasin suomalaiseen tapaan rehellisesti, että kivaa oli. Tulkkini käytti viidentoista minuutin puheenvuoron, ja kun ihmettelin, mitä hän sanoi, hän kertoi ettei voinut sanoa kivaa. Sen sijaan hän oli kertonut kuinka ko. festivaali oli minulle käänteentekevä ja elämääni muuttanut kokemus.”: ”Paneelin osallistujilta oli pyydetty alustus jo pari kuukautta etukäteen. Viisitoista minuuttia ennen tilaisuutta moderaattorina toiminut kirjallisuuden professori kertoi meille, että hän on päättänyt muuttaa sekä aihetta että käsittelytapaa. Riita päätyi melkein käsirysyyn, ja lopulta me osallistujat pidimme alustuksemme professorin murjottaessa omalla pallillaan.””Madridissa opiskelijat, joille minun piti luennoida, olivat lakossa. Yliopiston ruokalassa oli kuitenkin kätevästi huomaamaton ovi, jonka takana oli savuinen henkilökunnan baari, jonne vetäydyimme odottelemaan lakon loppumista professorin ja Suomi-instituutin edustajan kanssa. Se luento pidettiin sitten melko hilpeissä tunnelmissa, kun lakko oli loppunut.”: ”Esiintymisiäni suunniteltiin etukäteen parin kuukauden ajan, ja vielä paikan päällä pidimme kolmen tunnin palaverin, jossa selitin tulkille ja muille kuinka haluan tilaisuuden kulkevan. Kun ensimmäinen sovittu keikka alkoi, tulkkini pysyi käsikirjoituksessa tasan ensimmäisen lauseen verran, jonka jälkeen hän keksi jotain muuta. Yleisö halusi osallistua keskusteluun, joka polveili (espanjaksi) vuolaana niin, että loppujen lopuksi sain siinä tilaisuudessa vastata yhteen kysymykseen: Onko Suomessa tulivuoria?”: ”Kaukaista Suomea edustava vieras koettiin kaikkien alojen asiantuntijaksi, ja niinpä pidin latinalaisen Amerikan kirjastonjohtajille esitelmän aiheesta ’Suomalainen kirjasto luovana tilana’. En edelleenkään edes ymmärrä aihetta.”: ”Kuulin luonnehdinnan, joka osoittautui paikkansapitäväksi: siellä tilaisuuksien suunnittelu on aina professoritasoa, mutta toteutus kuin alakoulussa. Toisaalta Ranskassa kirjailijavieras saa aina syödäkseen ja hyvin. En ole koskaan aiemmin ollut koululounaalla (opettajien kanssa), joka syötiin tasting menu -periaatteella viinien kera koulun viereisessä ravintolassa. Kun naureskelin, että te varmaan aina käytte täällä, opettajat kertoivat, että vain pari kolme kertaa viikossa.”: ”Ollaan korrekteja, tietenkin, jopa niin korrekteja että kun meitä oli pohjoismaisessa paneelissa minä, ruotsalainen ja tanskalainen, supatti moderaattori mulle ja ruotsalaiselle ennen tilaisuuden alkua, että nyökkäilkää ja hymyilkää tanskalaisen puhuessa, sillä ei hän eikä kukaan muukaan salissa ymmärrä mitään sen puheesta.”: ”Minut ja parikymmentä entisten neuvostomaiden edustajaa – kaikilla oli bussissa karvahattu ja kaikilla tuuheat kulmakarvat, kaikki miehiä – istutettiin kirjailijaliiton valtavan ovaalin pöydän ympärille. Tulkkini tulkkasi minulle, että nyt jokainen pitää alustuksen oman maansa kirjallisuuslehdistä. Minulle asti tieto tästä kunniatehtävästä ei ollut koskaan ehtinyt, joten kuunnellessani kuinka sedät väkevästi todistivat, kuinka heidän lehdissään esitellään venäläistä kirjallisuutta laajasti ja kunnioittaen, minä pohdin puolestani, että Parnasso vielä menee sellaisenaan, mutta mikä mahtaa olla Kiiltomato englanniksi, jotta osaisin tulkille kertoa sen toisen tietämäni kirjallisuuslehden nimen.””Lopulta ratkaisin ongelman piiloutumalla tulkkini selän taakse, onneksi sattui olemaan isokokoinen kaveri. Näin sitä taas vietiin Suomea maailmalle.”: ”Oikeastaan ainoa paikka, jonne voi mennä valmiiden suunnitelmien kanssa ja ne myös toteutuvat minuutille sound checkien kera. Siellä ohjelmaan on usein merkitty myös siirtymiset keikkapaikalle tyyliin bussi lähtee 9.34, ja se myös lähtee.”