Kuvataiteilija Marjukka Paunilaa, 70, kiehtoo kauneuden mysteeri: ”Täydellinen harmonia on pelkkää tylsää taitoa, mutta kun se särähtää, kauneus tulee läsnä olevaksi”

Kulttuuri

Kuvataiteilija Marjukka Paunilaa, 70, kiehtoo kauneuden mysteeri: ”Täydellinen harmonia on pelkkää tylsää tait

Marjukka Paunilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syvistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paunilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paunila

Paunila

Taiteilija