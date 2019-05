Kulttuuri

Kahta suomalaisnaista Australiassa seuraava dokumentti on pahan mielen televisiota

Keskellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hotel Coolgardie, TV2 klo 22.45 ja Yle Areena.