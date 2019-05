Riskejä ottamalla voi jättää jäljen maailmaan, sanoo fasismia vastaan taisteleva turkkilaisartisti Gaye Su Akyol, joka esiintyy sunnuntaina Suomessa

Kulttuuri

Riskejä ottamalla voi jättää jäljen maailmaan, sanoo fasismia vastaan taisteleva turkkilaisartisti Gaye Su Aky

Maailma kylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailma kylässä -festivaali Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla la 25.–su 26.6. Gaye Su Akyol Savanni-lavalla su klo 16.00. Koko ohjelma: maailmakylassa.fi