Kulttuuri

Museokortti meillä jo on, nyt tarvitsemme saunakortin

Olen jo parina vuonna

Tampereella

Olisiko

saanut merkkipäivä- ja joululahjaksi lahjakortin, jolla pääsen sen antajan kanssa johonkin kiinnostavaan saunaan. Seuralainen onkin tarpeen, koska en näe juuri mitään ilman silmälaseja.Mutta muutenkin lahjakortista on ollut valtavasti iloa.Rajaportin sauna, Suomen vanhin yhä toimiva yleinen sauna, on loppusyksystä on tunnelmallinen kuin Joulupukin ja tonttujen pesupaikka: lauteille kiivetään paksujen kiviseinien suojaan, ja miesten puolelta kuuluu porinaa.Vielä huikeampi kokemus on ollut Rauhaniemen kansankylpylä.Kesäpäivänä se on yksinkertaisesti taivas maan päällä: täpötäydessä löylyhuoneessa saunahattuiset tamperelaiset juttelevat turistien kanssa, sitten juodaan pilsneriä uimalaitoksen seinustalla ja sukelletaan aavana aukeavaan Näsijärveen.Vaikka Rauhaniemeen menisi pahalla tuulella, ikävä olo haihtuu yksien löylyjen aikana.Pääkaupunkiseudullakin vierailtujen saunojen määrä on kasvanut viime vuosina ilahduttavasti.Olemme kuunnelleet rauhallista taustaääntä modernissa Kulttuurisaunassa ja lintujen laulua Kaurilan saunassa Meilahdessa. Olemme katselleet urbaaneja merimaisemia uidessamme Altaalla ja Löylyssä ja pelanneet korttia Jätkäsaaren saunan rennossa loungessa.Lahjojeni myötä olen saanut rentoutua paitsi omassa kehossani, myös yhteisöllisesti toisten, ventovieraiden kanssa. Se on hieno kokemus, jonka tänne tulevat matkailijatkin näkyvät ilokseni löytäneen.Saunahan on jotain todella suomalaista ja alkuperäistä. Ja myös vetovoimaista: yhdysvaltalaisessa keski-ikäisten naisten Facebook-ryhmässä julkaisemani kuva Kaurilan saunan verannasta toi parissa päivässä liki tuhat ihastunutta reaktiota.paikallaan tehdä saunoille sama juttu kuin museoille?Julkaista erityinen Saunakortti, jolla kaikkien Suomen hienojen julkisten saunojen löytäminen ja niihin pääseminen tehtäisiin nykyistäkin helpommaksi?