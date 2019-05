Kulttuuri

Nämä viisi paviljonkia pitää tänä vuonna Venetsian biennaalissa nähdä

1. Liettuan ilmastonmuutosooppera rannalla

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Ghanan vahva avaus

Afrikan

3. Brasilia twerkkaa

Tanssi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Sveitsi tanssii takaperin

Videoteoksen

5. Ranska vie toiveikkaalle roadtripille

Laure Prouvostin