Kulttuuri

Katoaako käsin­kirjoittamisen taito, kun nuoriso elää kännykkä kädessä? Näin kirjoittaminen kehittyi hieroglyf

Lontoo

Kirjoitustaito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edwards

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaminen

Monet

Roomalaiset

Kansalliskirjaston

Englannissa

Ihmiset

Writing: Making Your Mark -näyttely Britannian kansalliskirjastossa Lontoossa. Näyttely on auki elokuun 27. päivään asti. Lisätietoja: www.bl.uk http://www.bl.uk/