Kulttuuri

Vain kolme samanlaista säilynyt – Harvinainen kotkaseteli nyt esillä Kansallismuseossa

Kansallismuseossa

on esillä harvinainen, kotkavaakunalla varustettu kolmen markan seteli vuodelta 1866, Kansallismuseo kertoo tiedotteessaan.Valkoinen kotka -seteli hankittiin museon kokoelmiin Oulun setelihuutokaupasta maaliskuun lopulla. Seteli on esillä Kansallismuseossa maanantaihin 24.6. asti.ja kolmen markan seteleiden painaminen aloitettiin, kun Suomi sai vuonna 1860 oman rahayksikön. Seteleitä oli tarkoitus käyttää nopeana väliaikaisratkaisuna, kunnes metallisten vaihtorahojen valmistus saatiin käyntiin.Seteleissä oli valtiollisena tunnuksena kotkavaakuna, joka painettiin aluksi vaalealle pohjalle värittömänä koholeimana. Setelin kuluessa se kuitenkin vähitellen muuttui näkymättömäksi. Vuonna 1866 väritön koholeima korvattiin keisarin julistuksella mustalla painetulla kaksoiskotkalla.Vanhan mallisten seteleiden liikkeeseenlasku lopetettiin ja pankin hallussa oleviin seteleihin lisättiin musta valtakunnanvaakuna. Tämän takia vuodelta 1866 on säilynyt vain muutamia kolmen markan seteleitä, joissa on valkoinen kotka.”Seteli on rahahistoriallisesti mielenkiintoinen kotkavaakunan vuoksi, ja sen hankinta täydentää hienosti kokoelmaa ensimmäisten omien rahojen osalta”, intendenttikertoo.