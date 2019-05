Legendan mukaan täällä teloitetut paloiteltiin koirien ruuaksi – Patarein vankila Tallinnassa kertoo kommunismin uhrien karuja tarinoita

Kulttuuri

Kommunismin linnake

Tallinna Tallinnan pohjoisrannalla jyhkeänä kohoavan linnoitusvankilan Patarein rautaportti on pitkän tauon jälkeen auki. Tämän portin kautta on kulkenut kymmeniätuhansia vankeja, ja vankila on täynnä hurjia tarinoita. Tunnelma on aavemainen.