Bassobaritoni Jussi Juola selviytyi ainoana suomalaisena arvostetun laulukilpailun finaaliin

Fakta

Mirjam Helin -laulukilpailu



Yksi maailman merkittävimmistä kansainvälisistä laulukilpailuista.



Suomen kulttuurirahasto on järjestänyt kilpailun vuodesta 1984 viiden vuoden välein.



Voittajan palkinnon suuruus on 30 000 euroa.



Naisten sarjan yläikäraja on 30 vuotta ja miesten sarjan 32 vuotta.