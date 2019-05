Kulttuuri

Tyttökaksikosta kertova lyhytelokuva Hiljaa kuin murhaajat on ehjä teos, jonka päähenkilöt ja tunnelma kasvava

Ultra Bra

Uusi kino: Hiljaa kuin murhaajat, Teema klo 0.10 ja Yle Areena. (K12)