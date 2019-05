Kulttuuri

Astrid Swan tekee teräviä havaintoja turvattomasta lapsuudestaan ja näyttää, millaista on kuolemansairaan eläm

Muistelmat Astrid Swan: Viimeinen kirjani. Kirjoituksia elämästä. Nemo. 288 s.

Lähtökohta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=marta+tikkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Swan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan

Pikkuhiljaa