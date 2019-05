Kulttuuri

Viikonlopun näyttelykierros esittelee veistoskoneita, hovineitoja ja Suomen suurimman kirjan

Käytä veistoksia!

Petri Eskelinen

Social Animal 16.6. saakka Galleria Sculptorissa (Eteläranta 12). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Hovineidot näyttämöllä

Velazquezin

Maailmanloppuja ja maailman alkuja 16.6. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3). Ti, to, pe 12–17, ke 12–20, la–su 12–16.

Avoin taiteilija

Romanialaisen

The Open Artist 7.7. saakka Kohtassa (Työpajankatu 2 B). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Suomen suurin kirja

Hans von Schantzin

The Volume 16.6. saakka Galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Ainutlaatuinen savolainen

Pauno Pohjolainen,

70 lihavaa ja laihaa vuotta 2.6. saakka tm-galleriassa (Erottajankatu 9). Ti, to, pe 11–17, la 11–16, su 12–16.