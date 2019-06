Lillemor Mannerheim oli 50-luvulla tunnustettu modernisti, mutta hänen keramiikkaansa myytiin miehen nimellä – nyt Marskin veljenpojan tyttären töitä esitellään designmuseossa Ruotsissa

Kulttuuri

Lillemor Mannerheim oli 50-luvulla tunnustettu modernisti, mutta hänen keramiikkaansa myytiin miehen nimellä –

Suomenruotsalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mannerheimin työt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lillemor

”Näyttely ja kirja

Lillemor Mannerheimin keramiikkaa on esillä Rian designmuseossa Falkenbergissä Ruotsissa 25.8. asti. Lillemor Mannerheimin keramiikkaa on esillä Rian designmuseossa Falkenbergissä Ruotsissa 25.8. asti.

Susanne G. Langenskiöld, Love Jönsson: Handen och känslan. Lillemor Mannerheims liv och konstnärskap (Max Ström), 176 s.