Kulttuuri

Viljakkalassa kasvanut Jesse Markin opiskeli englantia tv-komediasta ja teki räppilevyn, jollaista Suomessa ei

Komedia­sarja

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiphop

Kriitikon valinnat: Maustetytöt uhkaa jäädä oman nuivuutensa vangiksi, Timo Lassy ja Teppo Mäkynen tutkivat jazzin tulevaisuutta

Yli

Ystävä

Yksi

Yksi