Kulttuuri

Tällaisia ovat naisten aidot fantasiat – seksuaaliterapeutti keräsi eroottisia tarinoita

Avaan uunituoreen Hehku-antologian. Siinä on 35 tarinaa, kirjan toimittaja Armi Valkian sanoin naisten aitoja fantasioita. Kyse on siis seksuaalifantasioista eli tarinoista, joiden aiheet ja tapahtumat ovat kiihottaneet kirjoittajia, ja joiden he toivovat kiihottavan lukijoita.