Kulttuuri

Mahdoton yhtälö on pitkästä aikaa räävittömän hauska romanttinen komedia, jossa on aineksia myös poliittiseksi

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Charlotte

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvan