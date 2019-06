Kulttuuri

Ruotsalaisyhtye Broder Danielin musiikki kruunaa levottomasta teini-iästä kertovan loistavan Fucking Åmålin

Fucking Åmål ★★★★★



Ruotsi 1998, Teema klo 21.00 ja Yle Areena.



Ruotsalaisdraama Fucking Åmål (1998) kampesi Lukas Moodyssonin kertaheitolla eurooppalaisten elokuvaohjaajien eliittiin. Edelleen elokuvaa katsoessa on helppo ymmärtää, miksi.



Dokumentaarisen tarkka ja karheankaunis teini-iän kuvaus on myös herkkä elokuva ystävyydestä, erilaisuudesta ja elämästä ahtaaksi käyvässä pikkukaupungissa, tässä tapauksessa siellä hiton Åmålissa.



Elokuvan kruunaa ruotsalais­yhtye Broder Danielin musiikki. Se pistää esiin siellä täällä muun ysärimusan seassa. Bändin melodramaattinen kitararock hehkuu samaa levottomuutta, joka polttelee päähenkilöidenkin rinnassa. Whirlwind, I’ll Be Gone ja Underground muistuttavat, millaista on, kun viikot kuluvat viikonloppubileitä odotellessa eikä seurana ole kuin pimeät illat ja hiljaiset kadut.