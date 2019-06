Kulttuuri

Kurt Vile voisi vuokrata itsensä Popedan solistiksi, joka imisi kaikki mehut rockista – Helteen läkähdyttämä S

Suomea vaivaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vile löysi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Setin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esiintymistiloina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstai-illan

Toinen