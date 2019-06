Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Hellbergin uhkeudesta Hanasaaren akvarelleihin

Uhkeaa aistimellisuutta

Karoliina Hellbergin

Karoliina Hellberg: Knot 28.6. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Maalauksen olemuksesta

Susanne Gottberg

Susanne Gottberg 4.8. saakka Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Gallerian täydeltä Mäkelää

Marika Mäkelän

Marika Mäkelä: Secret Plant and Other Motifs 18.8. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Ohikiitävä maisema

Kiasman

Yhteiseloa 1.3.2020 saakka Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti 11–18, ke–pe 11–20.30, la 10–18, su 10–17.

Akvarellikesä Hanasaaressa

Ruotsin

Lars Lerin 25.8. saakka Hanasaaressa (Hanasaarenranta 5). Päivittäin 10–20.