Muusikko Lajos Garam on eläkkeellä lukenut nauhalle jo seitsemän Tarzan-kirjaa: ”Ilmeisesti kuuntelijat ovat ihastuneet huutooni.”

Kuka?

Lajos Garam



Syntynyt 1939 Egerissä, Unkarissa.



Sibelius-Akatemian diplomitutkinto 1965. Opiskellut viulunsoittoa myös Kölnissä, Brysselissä ja Budapestissa.



Opettanut viulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja yksityisoppilaille 50 vuoden ajan.



Musiikin tohtori Sibelius-Akatemiasta 1990. Väitöskirja The Influence of the Spatial-Temporal Structure of Movement on Intonation During Changes of Position in Violin Playing (1990).



Kirjoittanut 14 kirjaa. Aihepiirit käsittelevät viulupedagogiikkaa, juoksemista, filosofiaa, uskontoa ja robotiikkaa.



Juossut yhdeksän maratonia, joista viimeisimmän 74-vuotiaana Budapestissa ajalla 5 tuntia 29 minuuttia.



Maalannut useita öljyväritöitä ja pitänyt kaksi yksityisnäyttelyä.



Täyttää 80 vuotta 10. kesäkuuta.