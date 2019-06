Kulttuuri

Viikon kirjasuosituksissa jätetään jäähyväiset pinnallisuudelle ja kurkistetaan kolmanteen valtakuntaan

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikkinäinen todellisuus

Italia­laiskir­jailija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuoleman lakimies

Berlii­niläinen

Viikolla 23 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokirjat

1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy