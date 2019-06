Kulttuuri

Kansallismuseosta tulee Pride-viikolla Pride House

tulee Helsinki Priden päätapahtumapaikka Pride-viikolla 24.–30. kesäkuuta.Museosta tulee viikon ajaksi Pride House, tapahtumakeskus, jonka ohjelmistoon kuuluu muun muassa keskustelutilaisuuksia, esityksiä ja työpajoja. Pride Housessa järjestetään myös Pride-viikon viralliset avajaiset 24. kesäkuuta. Lisäksi Kansallismuseossa näytetään Pride-liikkeen 50-vuotiaasta historiasta kertova dokumenttielokuva Stonewall.”Olemme Kansallismuseolla otettuja siitä, että Priden päätapahtumapaikka saadaan suojiimme. Yhteistyö on meille luontevaa, sillä olemme samojen kysymysten äärellä. Pride tekee pitkäjänteisesti työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja tasa-arvon eteen. Kansallismuseon tehtävä on lisätä ymmärrystä kulttuurimme monimuotoisuudesta ja edistää vuoropuhelua”, Kansallismuseon ylijohtajasanoo tiedotteessa.Pride järjestetään kesäkuussa kymmenennen kerran. Viime vuonna Pride-kulkueeseen osallistui lähes 100 000 ihmistä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Pride-viikon tämän vuoden teema on ”Liike”.