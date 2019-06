Kulttuuri

Hannu Salama kauppasi nuorena pirtua: Kirjailija paljasti muistojaan viinan vuosi­sadasta kertovassa näyttelys

Mikä

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kieltolaki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museon baari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lestinheittäjän

Työmiehen lauantai

Entä ne

Työmiehen lauantai. Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere. Ti–su klo 11–18. Vapaa pääsy. Näyttely on avoinna 5.1.2020 asti.