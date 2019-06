Matvejeff tuo Savonlinnan oopperajuhlille Karita Mattilan ja Szymanowskin ”veret seisauttavan” mestariteoksen Suomen ensiesityksenä

2019: Jorma Silvastin johtajakauden viimeisen kesän uutuustuotanto on Kari Heiskasen ohjaus Rossinin Sevillan parturista.Vanhoista tuotannoista pyörii David McVicarin ohjaus Verdin Rigolettosta ja Katariina Lahden ohjaus Mozartin Ryöstöstä seraljissa.Tämän kesän vierailevat oopperatalot ovat Milanon La Scala (Verdin Rosvot-ooppera sekä gaalakonsertti, korkeintaan irtolippuja enää saatavissa) ja Wienin Volksoper (Johann Straussin Lepakko-operetti).2020: Ville Matvejeffin johtajakauden ensimmäisen kesän uutuustuotanto on Karol Szymanowskin Kuningas Roger.Vanhoista tuotannoista pyörivät Verdin La traviata, Bizet’n Carmen ja Rossinin Sevillan parturi.Karita Mattila laulaa 60-vuotisjuhlakonsertissaan.Vieraileva oopperatalo on Kroatian kansallisooppera (Massenet’n Werther ja Händelin Julius Caesar).Koko ohjelmisto ja esittäjätiedot: www.operafestival.fi http://www.operafestival.fi/