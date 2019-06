Viisi nuorta joutui syyttöminä vankilaan, ja Trump vaati heille kuolemantuomiota – Ylistetty Netflix-sarja taistelee rasismia ja valheiden levittämistä vastaan Kriitikoiden ylistämä When They See Us näyttää, kuinka valkoinen virkavalta lavasti tummaihoiset nuoret syyllisiksi vuonna 1989. Sarja kasvaa kannanotoksi rasismia ja valheiden levittämistä vastaan.