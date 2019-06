JVG:n jättihitti näkyy yhä somepäivityksissä, vaikka sen sanoitus on vuosien ajan ymmärretty väärin – VilleGalle paljastaa salaisuuden Häissä-kappaleen menestyksen taustalta

Kulttuuri

Häissä

Mä oon öissä töissä, en missään myymälöissä, Ha! Vähän jäissä, pienissä häissä. Siinä on yksi suomiräpin tunnetuimmista riimeistä. JVG:n Häissä on kappale, joka on syöpynyt kansankunnan korteksille useammankin urheilujuhlan myötä.