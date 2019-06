Kulttuuri

Kun maailma menee yli kohtuuden, maalaisuudestaan ylpeä kirjallisuusmies Matti Mäkelä pamauttaa päin näköä

Pohjalaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muistelmateoksensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läpimurtoteos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli

Kirjailijan

Pitelemätön

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori.