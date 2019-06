Kulttuuri

JVG:n uudelta levyltä löytyvät ensimmäiset merkit aikuistumisesta ja räppärien ruumiinrakennetta kommentoiva B

JVG:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

JVG

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy