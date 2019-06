Romanialaisen Ion Grigorescun laaja näyttely on vaikuttava kertomus yhden ihmisen kamppailusta Romanialainen Grigorescu on sukupolvensa keskeisiä taiteilijoita. Hän on sekoittanut epätavalliseen tyylikeitokseen aineksia kansan-, pop- ja käsitetaiteesta sekä performanssista.