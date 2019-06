Autistinen poika opetti kirjailijan käyttämään kaikkia aistejaan: Kim Thúy on entinen venepakolainen, joka haluaa antaa äänen ulkopuolisille

Kulttuuri

Kim Thúy on juuri saapunut lentokentältä. Takana on pitkä matka Montrealista Pariisin kautta Helsinkiin. Thúy tervehtii halaamalla, mikä on hieman yllättävää kättelyyn tottuneelle suomalaiselle, sillä emme ole koskaan tavanneet.Yllättäen kirjailija alkaa nuuhkia neuletakkiani.”Tuoksutpa hyvältä!”, hän huudahtaa. Hämmennyn, ja kirjailija jatkaa kertoen, että lentokoneessa vierustoveri oli haissut niin voimakkaasti hieltä, että hänen oli pitänyt nuuhkia kosteusvoidepurkkia koko matkan ajan.”Sepä varmaan vasta oudolta näytti”, kirjailija sanoo ja puhkeaa nauramaan.syntyi vuonna 1968 Saigonissa, Vietnamissa. Kirjailijan ollessa 10-vuotias perhe pakeni Vietnamista venepakolaisina Malesiaan, jossa he asuivat pakolaisleirillä neljän kuukauden ajan. Thúyn vanhemmat osasivat ranskaa, joten perhe sai turvapaikan Quebecista, Kanadasta.Thúy on kertonut kokemuksistaan omaelämäkerrallisessa fiktiivisessä romaanissaan Ru, joka ilmestyi suomeksi tänä keväänä. Alun perin romaani julkaistiin ranskaksi jo vuonna 2009. Kirja on julkaistu yli 30 maassa.”Päähenkilö ei ole yhtä kuin minä, sillä halusin kuvata laajemminkin Vietnamin venepakolaisten kokemuksia. Annoin itselleni vapauden sekoittaa omia ja sukulaisteni kokemuksia täysin fiktiivisiin tapahtumiin. En olisi ikinä uskonut, että kirjaa lukisivat muut kuin ystäväni. Olen vieläkin pöyristynyt siitä, että kirjojani halutaan julkaista”, kymmenen vuotta kirjailijana työskennellyt Thúy kertoo.kirjailijan uraansa Thúy ehti työskennellä asianajajana, tulkkina ja ravintoloitsijana. Hän sanoo, että kokemus ravintolan perustamisesta ja päätös sen sulkemisesta sai hänet kirjoittamaan.”Olin niin väsynyt, että aloin nukahdella auton rattiin. Kirjoittaminen sai minut pysymään hereillä. Aluksi kirjoitin kaikenlaisia listoja. Lopulta aloin kirjoittaa omista kokemuksistani, ja huomasin nauttivani kirjoittamisesta.”Toinen syy kirjoittamiselle oli hänen nuoremmalla pojallaan todettu autismi.Kirjailija kertoo, että pojan aistivoimainen kokemus maailmasta on saanut hänet tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Hän miettii, että hänen romaaninsa teksti on ehkä juuri siksi niin kehollista ja moniaistillista.”En esimerkiksi olisi huomannut neuletakkisi tuoksua varmasti aikaisemmin, en ennen kaikkea sitä, mitä poikani on minulle opettanut.”on havaintoja maailmasta. Puhelias Thúy kertoo, että hän oli alunperin hyvin ujo ja pysytteli elämänsä ensimmäiset kymmenen vuotta enimmäkseen hiljaa, syrjässä, tarkkaillen muiden kokemuksia.”Minulla oli aikaa havainnoida asioita ulkopuolelta.”Juuri ulkopuolisuuden kokemusta Thúy osaa kuvata taidolla. Hän tarjoaa samastumispisteen ulkopuolisille, erilaisille, näkymättömille.Hän sanoo, että maahanmuuttajia kuvataan usein pintapuolisesti, ilman taustatarinaa, eikä heidän ääntään päästetä kuuluviin.”Siksi käytän jokaisen tilaisuuden, jonka saan, antaakseni äänen ja kasvot maahanmuuttajille. Silloinkin kun se tarkoittaa sitä, että esiinnyn eräänlaisena näyttelyeläimenä onnistuneesta kotouttamisesta. Haluan silti olla mukana muuttamassa maahanmuuttajista kerrottavaa narratiivia. On velvollisuuteni antaa ääni niille, joilla sitä ei ole.”Thúyn sukulaisista ei ole kommentoinut hänen kirjojaan, vaikka ne omaelämäkerrallisia ovatkin. Hän sanoo, että hänen perheessään toisia tuetaan aina siitä huolimatta, että he ovat lähes kaikesta eri mieltä.”Kun perustin ravintolani, kaikki vastustivat sitä ja sanoivat että minun pitäisi unohtaa koko järjetön idea. Olinhan opiskellut lakia ja minulla oli hyväpalkkainen työ. Lopulta perheeni kuitenkin auttoi minua. Äitini leipoi ravintolaan kaikki jälkiruoat. Hammaslääkäri-veljeni, joka kävi siellä lounaalla, saattoi tulla auttamaan tiskaamisessa. Tätini sijoitti ravintolaan rahaa.”50-vuotias Thúy asuu Montrealissa. Nyt hän on matkalla Liwreen, Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen.Kanadalaiskirjailija on Suomessa jo toisen kerran toukokuisen Helsinki Lit -tapahtuman jälkeen. Siellä hän hurmasi kaikki eloisuudellaan – mutta niin hurmasivat suomalaisetkin kirjailijan. Thúy kertoo puhuneensa vierailustaan tauotta palattuaan Kanadaan.”Teatterissa oli 700 ihmistä perjantai-iltana, nuoriakin ihmisiä! He olivat maksaneet rahaa, että pääsisivät kuuntelemaan kahden ihmisen kirjallisuuskeskustelua lavalla. Tämä ei koskaan olisi mahdollista Montrealissa!”Hänen mielestään Skandinavia antaa toivoa kirjallisuudelle.”Ulkopuoliset aina ajattelevat että skandinaavit ovat parhaita. Ja te todistitte sen, jälleen kerran!”vietnamilaisista ei pidä lainkaan siitä, mitä Thúy on kirjoittanut omaelämäkerrallisissa romaaneissaan. Ru-romaanin eräänlainen jatko-osa Vi ilmestyy suomeksi syksyllä. Myös Vi kuvaa venepakolaisen kokemusta ja juurien kasvattamista uudessa maassa.Joitakuita ärsyttää Thúyin kirjoissa niiden kepeä sävy ja ennen kaikkea se, että hän näkee kommunistitkin uhreina.”Heidän mielestään en olisi saanut ymmärtää kommunisteja uhreina. En kuitenkaan voi olla näkemättä asiaa niin, sillä osa sotilaista oli 15-vuotiaita, täysin lapsia vielä. Olimme kaikki sodan uhreja.”Ehkä kyse on sukupolvikysymyksestä, Thúy miettii. Kirjailija sanoo, että toisaalta hän ymmärtää ärsyyntyjiä.”He jättivät koko elämänsä – ammattinsa, kotinsa, kaiken. Itse olin vasta 10-vuotias kun jätimme Vietnamin ja Kanadasta tuli kotini.”Thúy on kiitollinen Kanadalle kaikesta. Hän kirjoittaa nykyisin ranskaksi, ja kieli on hänelle rakas juuri siksi, että hän on nähnyt niin paljon vaivaa sen opettelemisen eteen.Rakastaja on Thúylle erityisen tärkeä romaani. Kun hän oli 15-vuotias ja juuri saapunut Kanadaan, hänen enonsa päätti, että kirja ostettaisiin, sillä se sijoittui Vietnamiin ja siitä voisi opiskella ranskaa.”15 dollaria oli valtava summa tuhlata kirjaan, sillä yleensä meidän tuli lähettää kaikki ylimääräiset säästömme Vietnamiin.”Thúyn eno luki hänelle kirjaa lause lauseelta. Äitinsa kanssa hän teki kirjasta saneluja oppiakseen ranskan kielen rakenteen.Thúy rakasti kirjaa niin paljon, että lopulta hän puhui ranskaa koulussakin samaan tyyliin, jolla Duras kirjoittaa.”Vastasin kaikille, että olen viisitoista ja puoli vuotta vanha, kuten Durasin sankaritar. Aloin puhua niin kirjallisesti, että kukaan ei enää jaksanut kuunnella minua”, Thúy kertoo.Nyt kirjailija sanoo, että kirja todella tuli hyödynnettyä koko rahan edestä.