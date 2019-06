Pauli Kopu kysyi maailman mediajättien edustajilta, mikä on television tulevaisuus: tämän takia Game of Thrones ja jääkiekon MM-kisat ovat meille niin tärkeitä

Kulttuuri

Pauli Kopu kysyi maailman mediajättien edustajilta, mikä on television tulevaisuus: tämän takia Game of Throne

Googleplexissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Personointi

Kenties

Kopu on