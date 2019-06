City of Godin ohjaajan Fernando Meirellesin mukaan Brasilian presidentti on ”hyvin tyhmä” ja tulevaisuutemme hirveä – seuraavaksi hän haluaisi tehdä ilmastoliikkeestä teinielokuvan Brasilian tunnetuin elokuvantekijä on valmis puhumaan kaikesta, mikä maailmassa on vialla. Hänen seuraava elokuvansa nähdään myös Netflixissä, sillä hän haluaa tavoittaa miljoona ihmistä.