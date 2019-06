Rooman Maxxi-museo on nähtävyys jo itsessään, ja se esittelee taiteen ja arkkitehtuurin vuorovaikutusta kekseliäästi Rakennustaiteen osuus sekä Maxxin kokoelmissa että näyttelyissä on huomattava. Päänäyttelyssä on esillä 1900-luvun maestrojen ja nuorten arkkitehtien pientalosuunnitelmia.