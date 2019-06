Kulttuuri

on ikävä kyllä ajauduttu niin surulliseen tilanteeseen, että sananvapautta rajoitetaan jo selvästi.”Näin totesi Eppu Normaali -yhtyeen laulaja ja sanoittaja Martti Syrjä https://www.hs.fi/haku/?query=martti+syrja sunnuntaina julkaistussa Ilta-Sanomien haastattelussa. https://www.is.fi/viihde/art-2000006142687.html Sananvapautta rajoitetaan Syrjän mukaan niin, että ihmiset eivät enää uskalla kertoa aitoja mielipiteitään monissakaan yhteyksissä, koska siitä voi joutua ”somessa ja mediassa erittäin helposti teurastetuksi”.Eppujen kitaristi Mikko ”Pantse” Syrjä https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+%E2%80%9Dpantse%E2%80%9D+syrja komppaa haastattelussa:”Tai siis kyllä Suomessa saa yhä mielipiteitä olla, kunhan ne vaan ovat oikeita. Jos oma mielipide poikkeaa niin sanotusti yleisesti hyväksytystä tai vallalla olevasta, sitten kannattaa pitää suunsa kiinni. Ja siksi moni vaikeneekin.”Maahanmuutto ja tasa-arvo ovat Syrjän veljesten mukaan aiheita, joissa koskevissa keskusteluissa ”mopo on karannut käsistä”. Pantse Syrjän mukaan ”esimerkiksi vaatimukset tätä sukupuolineutraalia kielenkäyttöä kohtaan ampuvat monessa kohdin pahasti”. Ja ”Ihmiset ovat nykyään kauhean herkkiä loukkaantumaan kaikesta.”eivät ole huolensa kanssa yksin. Moni vanhemman polven taiteilija on esittänyt viime aikoina samankaltaisia kannanottoja.”Mies ei oikein saa sanoa enää mitään mielipidettä”, Kauko Röyhkä https://www.hs.fi/haku/?query=kauko+royhka sanoi HS-haastattelussa https://www.is.fi/viihde/art-2000006142687.html viime syksynä. Kirjailija Leena Krohn https://www.hs.fi/haku/?query=leena+krohn taas totesi viime syksynä Ylen haastattelussa, https://yle.fi/uutiset/3-10377777 kuinka ”sananvapautta rajoitetaan poliittisen korrektiuden ja liberaaliuden nimissä”.Krohnin mielestä tilanne on ”jopa pahempi kuin 1970-luvulla, jolloin sananvapautta myös rajoitettiin.”Onko todella näin?Rajoitetaanko sananvapautta oikeasti Suomessa poliittisen korrektiuden nimissä?Tampereen yliopiston julkisoikeuden lehtorilta Riku Neuvoselta https://www.hs.fi/haku/?query=riku+neuvoselta Häneltä ilmestyi vuosi sitten tietoteos https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005755729.html Sananvapauden historia Suomessa (Gaudeamus 2018).”Sananvapauden rajoittaminen on sitä, että asian sanominen joko estetään ennakkoon sensuurilla tai sitten siitä seuraa rangaistus”, aloittaa Neuvonen.Ennakkoon Suomessa ei estetä minkään asian sanomista. Sen kieltää jo perustuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 , joka määrittää sananvapauden näin:Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.Säännös noudattaa ajatukseltaan eurooppalaista sananvapausnäkemystä, jossa olennaista on nimenomaan ennakkosensuurin kielto.Tätä eurooppalaista näkemystä Neuvonen pitää itse hyvänä lähtökohtana sananvapaudesta puhuttaessa.”Eli sanomista ei estetä ennalta, mutta tietyissä rajoissa sanomisista kannetaan vastuu.”esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kirjattu rikoslakiin, samoin kuin kunnianloukkaus. Näistä on Suomessa annettu tuomioita, ja usein syytetyt ovat oikeudessa vedonneet sananvapauteen.Mutta ei nyt mennä rikoslakiin, vaan siihen, mistä esimerkiksi Eppu Normaalin jäsenet Ilta-Sanomien jutussa olivat huolissaan: jonkinlaisesta yleisestä tiukasta konsensuksesta, jossa ihmiset eivät ”uskalla kertoa aitoja mielipiteitään” somelynkkauksen pelossa.Nykykeskustelussa siis ”sananvapauden rajoittamisella” tarkoitetaan eri asiaa kuin se oikeudellisesti tarkoittaa. Monen huolestuneen puheissa poliittisesti korrektia nyky-Suomea verrataan Neuvostoliiton ajan suomettuneeseen Suomeen. Kyse on ennen kaikkea ilmapiiristä.Neuvosen mukaan vertauksessa on sillä tavoin perää, että molempien yhteydessä voidaan puhua itsesensuurista.tarkoittaa sitä, että ihmiset kontrolloivat itse sanomisiaan mahdollisten seurausten perusteella.”Mutta seurausten mittakaavaero on suuri. Jos suomettumisen aikana esitti näkyvästi poliittisen linjan vastaista mielipiteitä, siitä saattoi olla Suomelle ulkopoliittisia seurauksia. Neuvostoliitosta saatettiin lähettää Suomelle nootti. Tai presidentti saattoi puuttua asiaan.”Vielä 1970- ja 1980-lukujen Suomessa taiteeseenkin puututtiin suurvaltanaapurin pelossa, siis ulkopolitiikan vuoksi.Neuvonen mainitsee Sananvapauden historia Suomessa -kirjassa muutaman kuuluisan esimerkin.soittava Sleepy Sleepers julkaisi vuonna 1977 kappaleet Anarkiaa Karjalassa ja Kaapataan lentokone Moskovaan. Kappaleet olivat osa levyä Takaisin Karjalaan, jonka alkuperäinen nimi Karjala takaisin oli muutettu levy-yhtiö levy-yhtiö EMI:n toiveesta.Suomi–Neuvostoliitto-Seura paheksui levyä, ja kehotti esiintymispaikkoja kieltäytymään yhtyeen keikoista. Monet tanssipaikat noudattivat kehotusta ja Sleepy Sleepersien keikkojen määrä väheni.Valtion alainen Raha-automaattiyhdistys poisti kappaleen Kaapataan lentokone Moskovaan jukebokseista, eikä Yle antanut Sleepy Sleepersille radiosoittoa tai televisioesiintymisiä.Ylen kielloilla oli suuri merkitys esittäjille ja kuulijoille aina 1980-luvulle asti, ennen kuin sen monopoli radiotoiminnassa murtui. https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005435591.html Nykyään yksityisiä radiokanavia on lukuisia, ja kanavat valitsevat usein soitettavan musiikin kuulijatutkimusten mukaan. Spotifyn kaltaiset suoratoistopalvelut ovat vähentäneet radion merkitystä ”portinvartijana” entisestään.1986 Suomen elokuvatarkastamo kielsi Renny Harlinin https://www.hs.fi/haku/?query=renny+harlinin elokuvan toimintaelokuvan Jäätävä polte, koska elokuva saattaisi huonontaa Suomen suhteita Neuvostoliittoon. Elokuvan juonessa kolme nuorta yhdysvaltalaista turistia joutuu Neuvostoliitossa vankeuteen epäinhimillisiin oloihin.Korkein hallinto-oikeus salli kuitenkin lopulta elokuvan esittämisen leikattuna, ja se tuli levitykseen teattereissa sekä myöhemmin videolla.

Viimeisimpiin

Nykyään

Neuvosen

Elokuvan toinen kieltoperuste oli ollut väkivaltaisuus – siihenkin elokuvatarkastamossa puututtiin aikanaan herkästi, ja liian väkivaltaisena pidettyjen elokuvien esitys saatettiin kieltää Suomessa kokonaan.Vuonna 1987 voimaan tullut ”videolaki” jopa kielsi alle 18-vuotiailta kiellettyjen elokuvien levittämisen tallenteina kokonaan. Vasta vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut uusi kuvaohjelmalaki käytännössä lopetti elokuvien ennakkosensuurin Suomessa.suomettumiseen liittyviin sensuuriyrityksiin kuului Jäätävän poltteen ohella amerikkalainen tietokonepeli Raid Over Moscow (1984). Siinä pelaajan tehtävä on torjua Neuvostoliiton ydinohjukset ja tehdä vastaisku sikäläiseen ydinvoimalaan.Pelistä tehtiin eduskunnassa kirjallinen kysymys, jossa sen sanottiin uhkaavan naapuriystävyyttä ja lasten rauhankasvatusta. Neuvostoliitto vaati pelin kieltämistä sotapropagandana. Lainsäädäntö ei kuitenkaan antanut siihen mahdollisuutta, sillä pelejä koskevaa tarkastuslakia ei ollut. Kaikista kieltoyrityksistä kuitenkin luovuttiin. Pelin myynti toki vain kasvoi huomion vuoksi.Nämä ovat kaikki aitoa sananvapauden rajoittamista, tai yrityksiä sellaiseen.rajoituksia ei tarvitse pelätä Neuvostoliiton tai poliitikkojen kaltaisilta suurilta, näkyviltä ”hahmoilta”, Neuvonen sanoo.”Ennemminkin ihmiset itse pohtivat, nouseeko heidän sanomisistaan joitain kohuja tai Twitter-myrskyjä. Ja siinä missä suomettuminen oli osa poliittisen järjestelmän ongelmaa, nykyään kohut ovat tavallisten ihmisten välisiä kiistoja, jotka sitten paisuvat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.”Toki somekohuillakin voi olla jatkoseurauksia kuten vaikka työpaikan menetys. Pori Jazz -festivaalin toimitusjohtaja Aki Ruotsala https://www.hs.fi/haku/?query=aki+ruotsala sai vuosi sitten potkut homoseksuaalisuutta koskevien haastattelukommenttiensa jälkeen.Tätä Neuvonen pitää enemmän yksityisoikeus- kuin sananvapauskysymyksenä.”Kaikilla työnantajilla on tietty oikeus edellyttää, että työntekijä vastaa heidän arvojaan. Se riippuu myös työtehtävästä. Esimerkiksi kaupan kassamyyjä voi varmasti kertoa mielipiteitään hyvinkin vapaasti työajan ulkopuolella, mutta kaupan johtaja edustaa myös vapaa-ajallaan yritystä.”mielestä puheet ”kielletyistä aiheista” tuntuvat nykyään lähinnä retorisilta tehokeinoilta, tavalta antaa mielipiteille enemmän painoarvoa.Ensin sanotaan, kuinka jostakin asiasta ei saa puhua, ja sitten siitä puhutaan. Vaikka parhaaseen katseluaikaan tulevassa tv-ohjelmassa. Eikä mitään tapahdu.Retoriselta keinolta vaikuttaa Neuvosen mielestä myös somekeskusteluissa yleinen uhriutuminen tai marttyyriksi heittäytyminen.”Halutaan kertoa oma näkemys niin, että ilman että kukaan on eri mieltä. Ja jos joku on eri mieltä, niin se on heti vaientamista.”

