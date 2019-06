Ville Herrala näki sähköbassoa peukaloineen muusikon englantilaisen kasarihitin musiikkivideolla ja päätti heti, että siinä on hänen elämäntehtävänsä

Kulttuuri

Ville Herrala näki sähköbassoa peukaloineen muusikon englantilaisen kasarihitin musiikkivideolla ja päätti het

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pianoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Musiikki