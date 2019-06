Vähättelevät kokemukset kiukustuttivat Marja Kurjen niin, että hänestä tuli yrittäjä ja itseoppinut muotisuunnittelija, jonka nimi on nykyään synonyymi laadukkaille silkkihuiveille ja -solmioille

Kulttuuri

Vähättelevät kokemukset kiukustuttivat Marja Kurjen niin, että hänestä tuli yrittäjä ja itseoppinut muotisuunn

Marja Kurki

Elämän

Asiat

Kurki

Pian

Palo

oli päättänyt jo nuorena, että yrittäjää hänestä ei ainakaan isona tulisi.”Isäni oli yrittäjä, olin nähnyt miten kovaa ja epävarmaa se oli. Lapsuudessani taloudellinen tilanteemme oli jatkuvasti kuin vuoristorata”, Kurki kertoo kauniissa Kulosaaren-kodissaan.Ympärillä esineet muistuttavat lukuisista kauppamatkoista Kaukoitään.Myös Yhdysvalloilla on ollut suuri vaikutus Kurjen elämään. Hän oli ensimmäisten suomalaisten joukossa vaihto-oppilaana Minnesotassa vuosina 1955–1956.Suunnittelijan kiinnostus muotiin näkyy kirjeissä kotiin. Niissä hän selvittää tarkkaan, millaista pukeutuminen Yhdysvalloissa on, esimerkiksi että ”ei kukaan täällä käytä nailoneita”.Amerikassa Kurki oppi myös ompelemaan. Hän kouluttautui kuitenkin ekonomiksi.”Muoti kiinnosti, mutta 1960-luvulla tekstiilipiireihin otettiin koulutettavaksi enimmäkseen yritysten sisältä.”tilaisuus koitti, kun ­aikansa ykkösvaateliike Kuusinen haki vuonna 1967 lehti-ilmoituksella tuotepäälliköiksi koulutettavaksi kahta naisekonomia. Kurki tuli valituksi.”Pääsin ihan unelma-ammattiini”, hän sanoo.Kun Kurki oli työskennellyt Kuusisella kahdeksan vuotta, hän pyysi palkankorotusta. ”Ihan minimaalista.”Sitä ei myönnetty. Silloin lapsuuden lupaukset lensivät romukoppaan.”Kiukustuin ja päätin perustaa oman yrityksen.”Niin Kurjesta tuli yrittäjä vuonna 1976 ja hänen nimestään synonyymi laadukkaille silkkihuiveille ja -solmioille.etenivät pikkuhiljaa. Aluksi Kurki työskenteli yksin kotinsa yläkerrassa.”Kun menin hakemaan ensimmäistä lainaani autoa varten Suomen Yhdyspankista, huudahti miespankinjohtaja: ’Mitä olette menneet tekemään, vielä silakkaa syötte!’ Sitten hän alkoi kertoa varoittavaa tarinaa vaimonsa epäonnisesta kemikaliobisneksestä”, Kurki kertoo ja nauraa.Tällaiset vähättelevät kokemukset saivat aikaan vastareak­tion: minähän vielä näytän.Alussa Kurki suunnitteli työ­asuja, muun muassa pankeille ja Alkolle. Huivit ja solmiot tulivat kuvaan vasta 1979, työasujen piristeinä.Juuri huiveista alkoi Kurjen silkkitie Kiinaan.”Huivit olivat siihen maailman aikaan polyesteria, koska ei Suomessa ollut muuta kohtuuhintaan. Minä himoitsin tietysti silkkiä”, hän muistelee.huomasi vuonna 1979 Helsingin Sanomissa pienen jutun, jossa kerrottiin Suomen ja Kiinan uudesta tullisopimuksesta. Sen mukaan tietyt tuotteet, kuten huvit ja solmiot, olivat nyt tullittomia.”Aloin siltä istumalta ottaa selvää Kantonin perinteisistä tuonti- ja vientimessuista. Ajattelin, että jos Kiinassa on valmistettu 4 000 vuotta silkkiä niin on siellä huivejakin.”Seuraavana vuonna hän aloitti silkkituotteiden tuonnin Kiinasta.Alku ei ollut tosin kovin jouheva. Kun Kurki saapui paikalle, kiinalaiset olivat lopen kyllästyneitä messuihin ja ehtineet jo pakata näytteensä. Kaupanteko länsimaalaisen kanssa ei kiinnostanut.”Sen verran sain kurkistettua laatikkoon, että totesin huivien kuosit sopimattomiksi suomalaisille. Oli pakko suunnitella huivit itse.”Kurki tunnettiin silkkipiireissä läpi Kiinan.Kurjen mukaan kauppamatkat Kiinaan olivat niin raskaita, että ”koko kroppaa särki”.”Mikään ei ollut varmaa, ja usein ei ollut edes hotellihuonetta ennen kuin tuli aika mennä nukkumaan.”Yhteistyökumppani Shanghai Silk Corporation rakennutti uuden silkkipainotehtaan maaseudulle peltojen keskelle.”Sinne kesti Shanghaista ajaa kolmisen tuntia ja joka kerta oli henki lähteä. Tehdas oli hieno ja moderni, mutta myös työntekijät oli otettu pelloilta, joten eivät he osanneet mitään valmistaa”, Kurki muistelee seikkailujaan Kiinassa.Uransa tähtihetkenä hän pitää osallistumisiaan YK:n silkkiprojektiin 1988–1996, jossa hän vieraili kutsuttuna luennoitsijana. Projektin tarkoituksena oli kouluttaa kehittyviä maita jalostamaan silkkituotteitaan.silkkiin välittyy Kurjesta, Silkkiprojektia muistellessaan hän liikuttuu silmin nähden.”Oli ihanaa puhua innostuneille ihmisille.”Kurki painottaa, että on edennyt kaikessa hyvin varovaisesti. Joku voisi kuitenkin sanoa, että Kiinaan kaupantekoon lähteminen vain muutama vuosi kulttuurivallankumouksen päättymisen jälkeen on ollut melko rohkeaa.Eläkkeellä Kurjella on ollut ­aikaa rakkaalle harrastukselle, kirjoittamiselle. Hän kirjoitti Silkkitieni-muistelmateoksen vuonna 2012.Nyt tekeillä on sukututkimus.